Украинцам начислили меньший размер субсидии в мае: в чем причина и что нужно знать

Украинцы в мае получили уменьшенные субсидии, поскольку выплата начислялась за апрель, когда действие отопительного сезона охватывало лишь первую его половину - с 1 по 15 число. Именно поэтому размер помощи оказался ниже, ведь расходы на отопление учитывались только за 15 дней, а не полный месяц.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Апрель – переходный месяц между отопительным и неотапливаемым сезонами.

Поскольку отопительный период в Украине длится с 16 октября по 15 апреля, то субсидия за апрель рассчитывается только за 15 дней отопления – с 1 по 15 апреля. Соответственно, в мае люди получают меньшую помощь, потому что она охватывает только половину месяца, а не полный расчетный период.

Это касается всех типов отопления - централизованного, автономного, индивидуального, и рассчитывается по установленным социальным нормативам на указанный период. Жилищная субсидия в Украине рассчитывается по четкой схеме, которая зависит от отопительного сезона:

отопительный сезон: с 1 октября по 30 апреля;

с 1 октября по 30 апреля; неотапливаемый сезон: с 1 мая по 30 сентября.

Однако реальная продолжительность отопления во многих регионах начинается только с 16 октября и заканчивается 15 апреля, что и влияет на расчетную базу для субсидии в крайние месяцы сезона. Поэтому и в октябре, и в апреле размер помощи ниже - она покрывает лишь половину месяца отопления. Именно так произошло и сейчас, ведь в мае выплачена субсидия за апрель только за 15 дней отопительного сезона.

В ПФУ отметили, что снижение является сезонным и временным, оно не свидетельствует об отмене или сокращении социальной поддержки. Уже с мая начинается неотапливаемый сезон, и соответственно, в расчетах субсидии учитываются только коммунальные услуги без отопления. ПФУ призывает граждан внимательно следить за коммуникациями относительно условий назначения субсидий, а также обновлять свои данные в случае изменения состава домохозяйства, доходов или других обстоятельств, которые могут повлиять на расчеты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию и газ. Таким образом, абоненты нефтегаза (98% всех потребителей газа в Украине) продолжат получать топливо по 7,96 грн за кубометр. А тариф на электроэнергию останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт*час.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!