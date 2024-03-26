Украинцам начали досрочно отключать отопление: когда батареи станут холодными

В Украине началось досрочное завершение отопительного сезона 2023-2024. Так, официальное отключение отопления уже началось в Херсоне. Также из-за блэкаута батареи досрочно отключают в Харькове. На очереди – Чернигов, Житомир, Луцк и другие облцентры.

Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля. Досрочное отключение подачи тепла анонсировал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, однако окончательные решения принимают местные власти.

Херсон закончил отопительный сезон

Как сообщили в Министерстве энергетики, в Херсоне отопсезон формально завершился 25 марта. "Учитывая погодные условия, местные власти приняли решение о завершении отопительного сезона в Херсоне", – говорится в сообщении.

Подача отопления в городе состоялась 21 ноября. Таким образом отопительный сезон продлился 125 дней, или 4 месяца и 4 дня.

Харьков: жителям уже отключают батареи

В Харькове, который сильнее других городов пострадал от недавних российских обстрелов энергетики, отключать тепло начали с 26 марта. "Едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему усматривается досрочное завершение отопительного сезона.Только это позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан", – заявлял мэр города Игорь Терехов.

Луцк: принято решение о завершении отопительного сезона

В Луцке отопительный сезон завершат 28 марта, однако сохранят готовность включить батареи в больницах в случае похолодания. "Решение одобрено с учетом прогнозируемого устойчивого повышения температуры для недопущения перегрева домов и с целью экономии средств горожан и необходимости эффективно использовать энергоносители", – заявил мэр Луцка Игорь Полищук.

Отопительный сезон в Чернигове: когда закончится

В Чернигове отопительный сезон завершат 29 марта, сообщил и.о. городского головы Александр Ломако на общегородском совещании в горсовете 26 марта. По его словам, в городе после отключения тепла останется горячее водоснабжение.

"Не будем ждать трех дней +8 средней температуры, потому что резкое потепление у нас в пятницу 29 марта. В пятницу мы отключаем. Потому что там уже суббота-воскресенье +20", – цитирует Ломако "Суспільне".

Ивано-Франковск завершит отопительный сезон досрочно

Отопительный сезон в Ивано-Франковской громаде, завершится в ночь с 29 на 30 марта. "Ситуация с газом не так проста. Принято решение, что отопительный сезон у нас завершится с 29 на 30 марта", – заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Житомир: когда в городе отключат отопление

В Житомире отопительный сезон завершают 30 марта. Решение было принято на заседании исполкома городского совета. Основанием для отключения отопления стали среднесуточные показатели температуры воздуха.

"Есть основания, что к выходным дням, именно к 30 марта, будет среднесуточная температура выше 8 градусов по Цельсию, предусматривающая завершение отопительного сезона. Также мы имеем обращение от жильцов, которые не хотят платить лишние средства, хотя на дневное время, когда температура превышала 8-10 градусов тепла, котельные выключались", – рассказал начальник управления коммунального хозяйства Житомирского городского совета Александр Марцун.

Другие города: когда ждать отключения батарей

Ряд территориальных громад также уже заявил о прекращении подачи тепла. Например, такие решения приняли в Александрии Кировоградской области, в Подволочиской громаде Тернопольской области, а также в Краматорске и других ОТГ.

В других областных центрах и Киеве решения об отключении отопления еще не приняты. Однако следует ожидать, что ситуация изменится после 29-31 марта.

На эти даты в Украине планируется существенное потепление. А согласно правилам, отопление начинают отключать, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех дней превышает +8 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. В Национальном банке, в частности, прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода. Впрочем, точных сроков этого пока нет – по прогнозу, отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!