Украинцам могут отказать в помощи на оплату коммуналки: в Кабмине раскрыли две главные причины

Пенсионный фонд имеет 10 дней на обработку заявления на субсидию, но в отдельных случаях этот срок может увеличиваться. Основные причины отказа – нулевой размер субсидии из-за достаточных доходов или наличия задолженностей за коммунальные услуги.

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Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак. Пенсионный фонд Украины, занимающийся обработкой заявлений на субсидии, имеет 10 дней для рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении субсидии.

Однако, как отмечает Марчак, в некоторых случаях этот термин может превышаться. Например, задержка может возникнуть из-за того, что поставщик коммунальных услуг не подтвердил предоставление услуг заявителю. В таких ситуациях Пенсионный фонд не отказывает автоматически в назначении субсидии, а продолжает работать с поставщиком услуг для решения вопроса и обеспечения права человека на получение субсидии.

Причины отказа в назначении субсидии

Если заявителю было отказано в предоставлении субсидии, важно выяснить причину этого отказа, обратившись в отделение Пенсионного фонда. Обычно причины отказов ограничены и конкретны. Вот основные из них:

нулевой размер субсидии;

Это означает, что у заявителя есть право на субсидию, однако его доходы достаточны для самостоятельной оплаты коммунальных услуг. В таком случае субсидия не назначается, поскольку финансовая ситуация заявителя не требует помощи от государства.

задолженность за коммунальные сервисы.

Если заявитель имеет долги за коммунальные услуги, это может стать причиной отказа в предоставлении субсидии. Для разрешения этой ситуации необходимо договориться с поставщиками услуг о реструктуризации долга. В Украине условия реструктуризации достаточно гибки: задолженность можно погашать постепенными платежами в течение 5 лет.

Что делать в случае отказа

Если вам отказали в предоставлении субсидии из-за наличия задолженности, первым шагом должно быть решение вопроса с поставщиками услуг, перед которыми есть долг. Договориться о реструктуризации платежей можно несколько способов: на основе ежемесячных умеренных платежей в течение нескольких лет. Это позволит избежать финансовой нагрузки и одновременно получить право на субсидию после урегулирования задолженности.

В случае, если отказ произошел по другим причинам, всегда следует обращаться в отделение Пенсионного фонда для уточнения всех деталей. В большинстве случаев, когда возникают задержки или несоответствия, Пенсионный фонд продолжает работу с поставщиками услуг и помогает устранить проблемы для предоставления субсидии.

Условия реструктуризации задолженности предоставляются на достаточно мягких условиях. Это позволяет гражданам постепенно гасить долги без значительной финансовой нагрузки. Основное преимущество этой системы заключается в том, что долг можно погашать небольшими суммами в течение до 5 лет, что делает этот процесс доступным большинству украинцев. После заключения соглашения о реструктуризации и начале выплат заявитель может снова подать заявку на субсидию.

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