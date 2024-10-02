Некоторые украинцы могут получить 75% скидки на оплату коммуналки: доступна ли льгота для жителей общежитий

Участники боевых действий имеют право на 75% скидки на жилищно-коммунальные услуги, включая проживающих в общежитиях, при условии правильного оформления документов в Пенсионном фонде (ПФУ). Также всем гражданам доступны субсидии, которые нужно оформить до конца ноября для получения помощи на весь отопительный сезон.

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Об этом пишет Министерство социальной политики Украины. Согласно украинскому законодательству, участники боевых действий имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности:

75% скидки на оплату квартплаты (в пределах норм, предусмотренных законом);

(в пределах норм, предусмотренных законом); 75% скидки на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и т.п.) и сжиженный газ для бытовых нужд внутри средних норм потребления;

(газ, электроэнергия и т.п.) и сжиженный газ для бытовых нужд внутри средних норм потребления; 75% скидки на топливо для лиц, проживающих в домах без центрального отопления.

Для лиц с инвалидностью в результате войны предусмотрена полная (100%) скидка на коммунальные услуги. Согласно действующему законодательству, льготы на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий не предоставляются автоматически. Для их получения необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ или другое уполномоченное учреждение. Алгоритм оформления льгот:

подать заявление о внесении данных в Реестр лиц, имеющих право на льготы (при отсутствии в реестре);

подать заявление о предоставлении льгот, отметив в нем:

данные о используемых жилищно-коммунальных услугах;

название и лицевой счет организации, предоставляющей услуги.

После подачи заявления проходит проверка информации и принимается решение о назначении льгот. Для проживающих в общежитиях процедура предоставления льгот имеет некоторые специфические аспекты.

Управляющая общежитием организация обязана предоставить ПФУ данные о перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется участник боевых действий, а также информацию о тарифах на эти услуги. Именно на эти услуги и могут быть предоставлены льготы. Таким образом, участники боевых действий, проживающих в общежитиях, могут получить льготы на услуги, которые они потребляют в рамках общежития, при условии корректного оформления документов.

Для удобства граждан предусмотрена возможность подать заявление на оформление льгот как лично в сервисном центре, так и онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ или приложение Действие. Онлайн-оформление особенно актуально для тех, кто не имеет возможности лично обращаться в органы ПФУ. С мая 2024 года законодательство предусматривает, что если участник боевых действий, лицо с инвалидностью в результате войны или участник войны не может самостоятельно подать заявление, это могут сделать члены его семьи.

Кроме льгот, предусмотренных для участников боевых действий, граждане могут воспользоваться субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии предоставляются в зависимости от финансового состояния домохозяйства и расходов по коммунальным услугам.

Следует отметить, что начисление субсидий на отопительный сезон в Украине начинается с 1 октября. Однако для получения субсидии на весь сезон важно предоставить документы до конца ноября. Если подать заявление после 1 декабря, субсидию начислят только с месяца подачи заявки, и вы потеряете право на пособие за предыдущие месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют лишать граждан льгот на жилищно-коммунальные услуги в случае задолженности, имеющей целью обеспечить финансовую дисциплину среди получателей. Субсидии остаются основным инструментом государственной поддержки, направленным на домохозяйства, платящие за услуги больше установленного норматива.

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