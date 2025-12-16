Украинцам изменят длительность отключений электроэнергии: в Кабмине рассказали, чего ожидать

Уменьшение количества объектов критической инфраструктуры позволило высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Что, ожидается, приведет к сокращению времени действия графиков почасовых отключений света в Украине.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что из списков убрали 2 категории таких объектов:

Мощностью менее 100 кВт.

К которым подключены потребители, подпадающие под общие ограничения.

"Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности... Потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнула Свириденко, при пересмотре списка, ряд объектов не подвергался проверке. Речь, в частности, об:

Опорных больницах.

Объектах жизнеобеспечения.

Предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Длительные морозы могут привести к жестким графикам

В то же время, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.

Дело в том, объяснил он, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии. А в таком случае энергосистема переходит в так называемый критический режим работы.

Впрочем, уверяется, пока о резком ухудшении ситуации речь не идет. В частности, если не произойдет новых массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, энергетики планируют одновременно вводить не более четырех очередей отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что от российских обстрелов пострадали все украинские электростанции – без исключения. Восстановление же энергоснабжения украинцев является тяжелым процессом.

