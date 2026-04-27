Украинцам из-за непогоды локально отключают свет: где именно и вернут ли графики

В Украине, 27 апреля фиксируют локальные отключения света из-за непогоды, аварии и последствия российских обстрелов, больше всего проблем сейчас в Сумской, Черниговской, Одесской, Хмельницкой и Харьковской областях. Общенациональные графики пока не возвращают, однако в некоторых регионах из-за непогоды применены экстренные отключения вне графика.

OBOZ.UA собрал ситуацию по отсутствию электроснабжения в областях. Энергетики отмечают, что ситуация остается контролируемой, а аварийные бригады работают над скорейшим восстановлением электроснабжения

Сумская область

По информации АО"Сумыоблэнерго", на территории области из-за сильных порывов ветра и ливней без электроснабжения остались жители Середино-Будской, Белопольской, Конотопской, Лебединской, Роменской и Сумской громад.

По состоянию на утро без света находились более 11 тысяч потребителей электроэнергии. В компании также сообщили, что есть и отключения из-за атак РФ, однако детали не разглашаются из соображений безопасности.

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы и призывают граждан соблюдать правила безопасности. В частности, не приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров и не пытаться самостоятельно ремонтировать сети.

Черниговщина

В Черниговской области причиной обесточивания стала вражеская атака. Как сообщили в"Черниговоблэнерго", в результате удара поврежден энергообъект в Корюковском районе.

Из-за этого без электроснабжения остались около 4,5 тысячи абонентов. Энергетики сразу начали ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям. Подобные локальные аварии после обстрелов остаются одной из главных причин внеплановых отключений в приграничных регионах.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области последствия непогоды также привели к перебоям с электроснабжением. По данным"Хмельницкоблэнерго", в населенном пункте Степь вышел из строя трансформатор, из-за чего местные жители остались без света.

Несмотря на сложные погодные условия, аварийные бригады оперативно заменили поврежденное оборудование и установили современные системы защиты. В компании объяснили, что это необходимо не только для быстрого восстановления электроснабжения, но и для дальнейшей безопасной и стабильной работы электросетей.

Одесская область

Более сложной остается ситуация в Одесской области. По сообщению ДТЭК, в части Пересыпского и Одесского районов пропал свет из-за локальной аварийной ситуации.

Специалисты уже выехали на место повреждения для проведения ремонта и восстановления подачи электроэнергии.

Кроме этого, в Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Энергетики призывают жителей области разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Харьковщина

По словам жителей Харьковской области, в ряде населенных пунктов Изюмского района электроснабжение исчезло еще 26 апреля примерно в 16:30. Части потребителей свет удалось вернуть только около семи утра следующего дня. В то же время в некоторых селах и громадах ремонтные работы до сих пор продолжаются, а электроснабжение остается нестабильным.

Вернули ли графики отключений

По словам "Укрэнерго", 27 апреля, в Украине не прогнозируется применение графиков отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а также не предусматриваются ограничения мощности для промышленности. В то же время энергетики призывают граждан ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки – с 18:00 до 22:00.

В этот период рекомендуется минимизировать использование мощных электроприборов, чтобы избежать перегрузки энергосистемы. Энергетики отмечают, что ситуация может меняться очень быстро, особенно в случае новых массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Как узнать графики отключений в своей области

В случае изменений информацию о возможных отключениях следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам придется жить с отключениями света минимум несколько лет, ведь энергосистема серьезно повреждена и не имеет достаточного резерва. Самая сложная ситуация сейчас в крупных городах и прифронтовых регионах, а пиковые отключения прогнозируются зимой и летом.

