Отключения света будут продолжаться в Украине еще несколько лет: где самая сложная ситуация

Украинцам придется жить с отключениями света минимум несколько лет, ведь энергосистема серьезно повреждена и не имеет достаточного резерва. Самая сложная ситуация сейчас в крупных городах и прифронтовых регионах, а пиковые отключения прогнозируются зимой и летом.

Видео дня

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии Telegraf. По его словам, перебои со светом могут возникать в любой момент как минимум в течение нескольких следующих лет.

Главная проблема – физическое истощение инфраструктуры. Повреждены не только электростанции, но и распределительные сети, трансформаторы и узлы, от которых зависит снабжение для сотен тысяч потребителей.

Ситуация выглядит так, что один трансформатор может обеспечивать 100-300 тысяч семей, его авария или повреждение приводит к тому, что большие районы остаются без света. В то же время, резервных мощностей часто просто нет.

Фактически система работает "на грани", без достаточного запаса прочности, даже без новых атак возможны аварийные отключения. Даже при наличии финансирования и технической помощи полное восстановление энергосистемы –это вопрос лет .

По словам эксперта, минимальный срок составляет около трех лет. И причина здесь не только в деньгах, ведь есть объективные технические ограничения. Производство и доставка оборудования занимают время, а сложные энергетические объекты нельзя восстановить "за несколько месяцев". Иными словами, даже максимальные ресурсы не способны ускорить эти процессы в разы.

Наибольшие риски отключений в регионах, которые имеют высокое потребление, получили значительные повреждения и расположены ближе к зонам атак. Среди них:

Киев;

Одесса;

Харьковская область;

Сумская область;

Черниговская область.

Именно здесь система работает с наибольшей нагрузкой и наименьшим запасом прочности. В частности, есть два периода, когда нагрузка на энергосистему резко возрастает:

зима – из-за отопления и пикового потребления;

июль-август – из-за кондиционеров и жары.

В эти периоды графики отключений могут становиться жестче и продолжительнее. Оптимистический сценарий предусматривает постепенное улучшение в течение нескольких лет. Но быстрого "возвращения к норме" не ожидается.

Даже если предположить полную стабилизацию ситуации, система требует времени на восстановление, модернизацию и создание резервов. Без этого любая нагрузка снова будет приводить к сбоям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о серьезных проблемах в энергетической сфере Украины. По его словам, страна сталкивается с большим дефицитом электроэнергии, и из-за этого следующий отопительный сезон 2026–2027 годов будет сложным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!