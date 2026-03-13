Украинцам хотят изменить правила приватизации жилья: законопроект передадут в Раду

Украинцам хотят разрешить приватизацию поврежденного жилья. Законопроект об этом будет передан в Верховную Раду. Министерство развития общин и территорий Украины хотят внести изменения в закон "О приватизации государственного жилищного фонда".

Это позволит людям, проживающим в жилье государственной и коммунальной собственности, быстрее завладеть поврежденным или уничтоженным жильем и получить компенсацию за его потерю или на восстановление. Об этом говорится на Правительственном портале.

Сейчас закон не регулирует приватизацию недвижимости, находящейся в аварийном состоянии из-за повреждения или разрушения. В то же время предлагается упростить процедуру приватизации поврежденного или уничтоженного жилья.

Также рекомендуется четко определить порядок действий в случаях, когда жилье стало аварийным в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных российской агрессией. Это позволит жителям такого жилья получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество.

"По действующему законодательству люди, которые живут в неприватизированном государственном жилье, являются только нанимателями. Если такое жилье повреждено или уничтожено, они не могут получить компенсацию. Мы предлагаем изменить эту ситуацию, чтобы те люди, которые имеют на это право, приватизировали жилье и получить поддержку от государства. Надеемся, что парламент поддержит эти изменения в ближайшее время", – отметила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Украинцам хотят отменить приватизацию жилья

В Украине планируют отменить возможность приватизации государственного и коммунального жилья, об этом писал OBOZ.UA. Но это не произойдет сразу. Запрет начнет действовать через год после завершения военного положения.

После этого квартиры, которые принадлежат государству или городу, людям будут предоставлять только в аренду, а не в собственность. Речь идет только о жилье из государственного или коммунального фонда, которое люди получают по ордеру (например служебные или социальные квартиры).

В то же время уже приватизированные квартиры, купленное жилье. Наследство или подаренные квартиры останутся в собственности людей – новые правила их не затрагивают. Причина изменений в том, что после массовой приватизации в 1990-х государство почти потеряло собственный жилой фонд.

Поэтому сейчас почти нет квартир, которые можно выдать людям, нуждающимся в жилье, а служебные квартиры часто приватизируют сразу после получения. Поэтому власти хотят создать систему социальной и служебной аренды, когда жилье предоставляется временно, например врачам или учителям, и после освобождения его нужно будет вернуть.

