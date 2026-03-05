Украинцам отменят приватизацию жилья: что именно запретят и кого это не коснется

В Украине приватизацию жилья, полученного от государства или города, отменят через год после завершения военного положения, после этого такие квартиры можно будет только арендовать, а не оформить в собственность. Уже приватизированное, купленное, подаренное или унаследованное жилье новые правила не затрагивают – оно и в дальнейшем полностью принадлежит владельцам.

Видео дня

Об этом рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Елена Шуляк. Закон предусматривает, что возможность приватизировать государственное или коммунальное жилье не исчезнет сразу. Запрет вступит в силу только через год после завершения военного положения.

Все граждане, которые еще проживают в неприватизированных квартирах, имеют достаточно времени, чтобы оформить право собственности, если желают. В то же время власти отмечают, что никто не планирует забирать уже приватизированные квартиры или заставлять людей повторно оформлять документы.

Какого жилья касается приватизация

Важно понимать, что приватизация применяется только к жилью, которое находилось в государственной или коммунальной собственности, было предоставлено гражданам на основании ордера, фактически использовалось как служебное или социальное жилье. Если квартира была куплена, получена в наследство, подарена или уже приватизирована ранее никаких изменений для владельцев не будет – такое жилье и в дальнейшем остается их частной собственностью.

Почему государство решило изменить систему

Основная причина – почти полное исчезновение государственного жилищного фонда. По словам Шуляк, после масштабной приватизации 1990-х годов большинство квартир перешло в частные руки. Из-за этого государство практически потеряло жилье, которое могло бы предоставлять тем, кто в нем нуждается. В результате:

люди годами стоят в квартирных очередях;

государству почти нечего выдавать;

служебное жилье часто приватизируют сразу после получения.

Новый закон должен создать стабильный государственный и муниципальный жилой фонд, который будет использоваться для социальной аренды. Вместо передачи квартир в собственность государство планирует развивать систему социального и служебного жилья. Основные принципы:

жилье предоставляется во временную аренду , а не в собственность;

, а не в собственность; служебные квартиры предназначены для людей, которые переезжают работать в другой город (например врачи или учителя);

в случае увольнения или завершения работы право пользования таким жильем может прекращаться.

Могут ли выселить жителей неприватизированных квартир

В законе прямо не говорится о массовых выселениях. Люди, проживающие в государственных квартирах, смогут и дальше пользоваться жильем. Однако юридически они будут оставаться арендаторами, а не владельцами. Договоры найма могут пересматриваться или перезаключаться по новым правилам. Выселение возможно только по решению суда, например в случаях:

систематической неуплаты;

разрушения жилья;

использования квартиры не по назначению.

Кто все же сможет получать жилье в собственность

Несмотря на общий отказ от приватизации, закон предусматривает исключения. Бесплатное получение жилья от государства сохранится для нескольких категорий граждан:

военнослужащих и их семей;

работников полиции;

сотрудников спасательной службы;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Документ фактически запускает масштабную жилищную реформу. Он также постепенно заменяет устаревшие нормы советского жилищного законодательства и вводит новые понятия:

социальное жилье;

служебное жилье;

государственный жилищный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают уменьшить налог на аренду квартир с 23% до около 7%, поскольку в 2024 году только 900 физических лиц по всей стране официально задекларировали такие доходы. Отмечается, что высокая налоговая нагрузка является главной причиной теневого рынка, а окончательную ставку (7-10%) еще обсуждают в рабочей группе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!