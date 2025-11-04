Украине не хватает $750 млн на импорт газа: Зеленский сказал, где планирует взять деньги

Украине не хватает около 750 миллионов долларов для закупки газа, необходимого в отопительный сезон. Всего на импорт нужно 2 миллиарда долларов, часть из которых уже удалось привлечь.

Об этом, во время встречи с журналистами, заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что уже провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, Европа предоставит Украине еще 127 миллионов евро поддержки.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, заверила в сети X, что Украина не встретит эту зиму сама: "Уважаемый господин президент, Украина не будет одинокой этой зимой. ЕС поддерживает вас, предоставляя чрезвычайную энергетическую помощь, чтобы помочь Украине пройти ближайшие месяцы".

Европейская поддержка

Во время общения с прессой Зеленский уточнил, что вопрос энергетической безопасности обсуждается не только с Еврокомиссией, но и с партнерами из "Группы семи". Он подчеркнул, что министр энергетики Украины уже провел встречи с коллегами из Канады, Италии, Германии и других государств.

"Там везде нас поддерживают – и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны", – подчеркнул президент, отметив, что вопрос импорта газа является одним из ключевых в подготовке к зиме.

Деньги на зиму

Накануне правительство Украины объявило о выделении дополнительных 8,4 миллиарда гривен на импорт газа. Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что это решение является частью подготовки к зиме в условиях российских обстрелов. По ее словам, массированные атаки по газовой инфраструктуре привели к временным потерям в добыче, поэтому импорт становится критически важным.

Свириденко также отметила, что правительство рассматривает привлечение новых партнерских механизмов финансирования, чтобы перекрыть остальной дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувший вторник, президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства. Среди прочего обсуждалась ситуация с импортом газа для прохождения зимы и работа с энергетическими партнерами Украины.

