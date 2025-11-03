Украина резко увеличила импорт электроэнергии: у кого покупаем ток

На фоне активизации российских обстрелов критической энергетической инфраструктуры Украины импорт электроэнергии в октябре вырос в 2,5 раза. Украина также экспортировала ток, но на 85% меньше, чем в предыдущем месяце.

Видео дня

Об этом сообщили в ExPro. Отмечается, что в октябре Украина снова начала закупать электроэнергию в Словакии, где завершился ремонт важной линии электропередачи.

У кого покупали ток

В октябре Украина закупила у соседних стран до 360 тыс. МВт-ч. В общем импорт электроэнергии в октябре вырос по всем направлениям, а по сравнению с октябрем 2024 года эти показатели выросли вдвое. Больше всего было импортировано из таких стран:

Венгрия – 51%;

Польша – 22%.

Причем в конце месяца после почти двухмесячного перерыва была восстановлена трансграничная торговля со Словакией, где ремонтировали линию Вельке Капушаны – Мукачево. В результате за последние 3 дня месяца эта страна поставила 7,6 тыс. МВт-ч.

Экспорт электроэнергии

Из-за обстрелов экспорт электроэнергии в страны Евросоюза и Молдову в октябре упал на 85% – до 90,8 тыс. МВт-ч. Сокращение поставок зафиксировали по всем направлениям, кроме Словакии – в эту страну Украина продала 1,8 тыс. МВт-ч. А наибольшая доля среди импортеров украинского тока приходится на Венгрию – 43%.

Цены на электроэнергию в Украине

Цены на электроэнергию для населения этой зимой не будут меняться. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, правительство приняло решение продлить действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) до 30 апреля 2026 года. То есть во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч.

А для домохозяйств, которые используют электроотопление, сохранен льготный тариф. За потребление до 2000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт⋅ч, а за превышение этого объема – 4,32 грн за кВт⋅ч.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отопительный сезон 2025–2026 в Украине может пройти относительно стабильно на старте, однако самые сложные испытания ожидаются в конце зимы из-за возможного дефицита топлива и проблем с генерацией тепла. Худшая ситуация прогнозируется в прифронтовых регионах – в Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях, где инфраструктура повреждена, а риск атак на энергетику остается высоким.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!