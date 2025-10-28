"Могут возникнуть проблемы с финалом": украинцам рассказали, как пройдет отопительный сезон

Отопительный сезон 2025–2026 в Украине может пройти относительно стабильно на старте, однако самые сложные испытания ожидаются в конце зимы из-за возможного дефицита топлива и проблем с генерацией тепла. Худшая ситуация прогнозируется в прифронтовых регионах – в Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях, где инфраструктура повреждена, а риск атак на энергетику остается высоким.

Об этом рассказал член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в комментарии СМИ. "Могут возникнуть проблемы не с началом, а с финалом", – отмечает эксперт.

По его словам, в начале сезона ситуация в большинстве крупных городов оценивается как контролируемая. Частично это объясняется тем, что значительное количество объектов – школы, отдельные медучреждения были подготовлены заранее. В них были созданы альтернативные источники теплоснабжения или индивидуальные теплопункты, поэтому они подключились еще до официального старта.

Однако системный риск – не в первом дне подачи тепла, а в способности генерации тепла и подачи теплоносителя в течение всего отопительного сезона. "Банально с необходимостью что-то жечь, для того, чтобы тепло появлялось. Совершенно очевидно, что для этого будет недостаточно газа", – отметил эксперт. То есть даже если старт пройдет без масштабных сбоев, дефицит топлива или логистические трудности весной могут осложнить завершение отопительного периода.

Самыми уязвимыми остаются прифронтовые и прицельно обстреливаемые территории. Бойко не скрывает, что для городов и районов, страдающих от системных атак на энергетику или где инфраструктура существенно повреждена, "легким отопительный сезон не будет". Он называет в частности Шостку (Сумская область), Черниговскую, Харьковскую, Одесскую, Херсонскую области как регионы с неутешительными прогнозами. По его словам, прошлые программы по распределенной генерации и альтернативным источникам были реализованы с разной эффективностью, и в целом они не охватили в достаточном объеме именно те территории, которые в этом больше всего нуждаются.

Бойко отмечает, что у "Укрэнерго" есть определенные запасы оборудования и подстанционные ресурсы, но облэнерго таких запасов часто не имеет. Также он отмечает роль защитных мер против массированных атак, ведь если количество средств поражения будет задыхаться высоким, то ситуация в сезоне только ухудшится.

По словам Бойко, точечные удары нескольких дронов можно ликвидировать быстро, а масштабные атаки с десятками вражеских средств приводят к многонедельным или многомесячным ремонтам. "Пассивная защита без активной этой зимой не сработает", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина усиливает защиту своей энергосистемы, увеличивая количество ремонтных бригад и штабов быстрого реагирования для восстановления после атак. Отмечается, если ракет ПВО будет достаточно – потерь будет меньше.

