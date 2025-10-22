'Уменьшаем финансовое давление': Свириденко назвала цены на электроэнергию для населения этой зимой

Цены на электроэнергию для населения этой зимой не будут меняться. Правительство приняло решение продлить действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) до 30 апреля 2026 года.

Во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Цена на электроэнергию не вырастут

"Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч", – отметила Свириденко.

Льготные условия для потребителей с электроотоплением

Для домохозяйств, использующих электроотопление, сохранен льготный тариф. За потребление до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт⋅ч, а за превышение этого объема – 4,32 грн за кВт⋅ч.

По словам Свириденко, это часть комплексной программы помощи населению в отопительный период. Она подчеркнула, что правительство стремится уменьшить финансовое давление на украинские семьи в течение зимы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине снизился рост цен – в сентябре годовой уровень инфляции составил 11,9% против августовских 13,2%. Однако некоторые коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с сентября 2024-го по сентябрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%.

