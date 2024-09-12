Угроза отключений света не исчезла: Украине пришлось привлекать аварийную помощь

Украина уже шесть дней не применяла графики ограничений электроэнергии, а для сохранения этой тенденции "Укрэнерго" привлекало аварийную помощь от соседних стран. Это позволило избежать отключений на вечернее время, сохраняя стабильность энергосистемы.

Видео дня

Об этом сообщил советник Премьер-министра Украины Юрий Бойко в комментарии Киев24. По его словам, уже шесть дней страна не использовала графики ограничений электроэнергии, что является значительным достижением на фоне регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.

Однако для сохранения стабильности электроснабжения в определенных ситуациях Украина вынуждена обращаться за помощью к своим соседям. Как отметил Юрий Бойко, НЭК "Укрэнерго" в критические моменты привлекает аварийную помощь от сопредельных государств. Это явилось важным фактором, позволившим избежать отключений даже в пиковые периоды потребления.

Например, во время вечернего пика 7 сентября, для стабилизации системы были получены дополнительные объемы электроэнергии от соседних стран. Это не только обеспечило стабильное энергоснабжение населения, но и позволило избежать перегрузки энергосистемы.

Подготовка к зиме

Зимний сезон традиционно вызывает серьезную обеспокоенность среди украинских граждан из-за возможности новых отключений электроэнергии. По словам Премьер-министра Дениса Шмигаля, Украина активно готовится к будущим холодам, чтобы минимизировать риски перебоев в энергоснабжении. На пресс-конференции глава правительства подчеркнул, что украинские власти делают все возможное для устойчивого прохождения зимы, несмотря на возможные теракты со стороны России.

"Никто не может точно предсказать, будут ли отключения зимой, и на сколько часов они будут продолжаться ", – заявил Денис Шмигаль. По мнению премьера, в случае активизации атак на инфраструктуру Украина может столкнуться с серьезными вызовами, когда свет может исчезать на срок до 16 часов в сутки. Однако даже в условиях такого сценария правительство готово действовать решительно для защиты населения и экономики.

Защита энергетических объектов

Особое внимание в подготовке к зиме уделяется усилению защиты ключевых энергетических объектов. По словам Дениса Шмыгаля, уже защищены более 85% стратегических энергетических объектов с помощью габионов с песком и железобетонных конструкций, которые могут выдержать даже прямые удары дронов или ракет.

На усиление защиты энергоинфраструктуры из государственного бюджета было выделено 19 миллиардов гривен, а еще 13 миллиардов профинансировано за счет кредитных средств, привлеченных от международных партнеров. Кроме того, к защите объектов привлечены и частные газо- и нефтедобывающие предприятия. Активную роль в обеспечении безопасности играет система противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, реагирующие на угрозы.

Генераторы и альтернативные решения

Благодаря международной помощи Украина стала страной с крупнейшим в мире запасом генераторов. Это позволяет снизить зависимость от центральной энергетической сети и обеспечить альтернативные источники энергии для важных секторов.

Однако, по словам премьера, главная проблема возникает не тогда, когда свет исчезает в жилищах обычных граждан, а когда энергоснабжения нет для промышленных предприятий и военно-промышленного комплекса. Это ставит под опасность национальную сохранность и устойчивость экономики во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине отремонтировали энергообъекты, поврежденные в результате массированной атаки со стороны РФ, поэтому новых отключений электроэнергии не ожидается. Но если произойдут новые обстрелы и разрушения, то отключения могут возобновиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!