Никто не знает, сколько света будет: Шмигаль рассказал, как Украина готовится к зиме

Украина может пройти следующую зиму без отключений вообще, или света может не быть по 16 часов в сутки – это зависит от действий России. Но, несмотря на неуместность любых прогнозов, сезон морозов будет пройден устойчиво и уверенно.

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Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что Украина максимально готовится к предстоящей зиме.

"Никто не может сегодня сказать о том 4 часа, 16 часов или совсем без отключений (будет зимой. - Ред.). Потому что у россиян есть свои террористические планы уничтожения нашей энергетической инфраструктуры, продолжения своей геноцидной политики. Мы к этому готовимся и понимаем, как проходить эту зиму ", – сказал глава правительства.

Несмотря на это он считает совершенно неправильным делать какие-либо прогнозы или сенсационные заявления будущей зимы. Шмыгаль уверен, что украинцы пройдут зиму "вместе, объединенные, подготовленные" - для этого энергообъекты защищаются несколькими уровнями защиты.

" Первый – это габионы с песком, второй – железобетонные мощные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов, а также защищать от обломков ракет... На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены, уже защищены", – отметил премьер.

По его подсчетам на усиление защиты энергообъектов из госбюджета выделили 19 млрд грн. Еще 13 млрд грн профинансировало на средства "Укрэнерго" по кредитным деньгам, предоставленным партнерами. Также некоторые элементы защиты осуществили и газодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. Кроме того, активную защиту обеспечивает система ПВО и отдельные мобильные огневые группы.

"24/7 восстанавливаем разбитые российскими террористами объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Работаем с партнерами, везем оборудование со всего мира, разное оборудование. Децентрализуем нашу энергетику, но также восстанавливаем те мощности, которые можно восстановить", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Украина увеличила добычу газа: в течение 7 месяцев 2024 года "Нефтегаз" добыл 8,6 млрд куб. м газа (свыше 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году). Поэтому Кабмин планирует, что следующую зиму, как и прошлую, Украина пройдет на газе собственной добычи.

"Уже профинансировано партнерам дополнительной распределенной генерации мощностью 170 МВт. Это то, что мы будем иметь этой зимой, то, что будет доставлено и подключено в течение этой осени", – отметил премьер.

Он пояснил, что отсутствие света в домах обычных украинцев можно исправить "различными альтернативными мерами". Но, когда электричества нет для экономики и военно-промышленного комплекса, это создает угрозу национальной безопасности во время войны.

" Украина – наиболее обеспеченная генераторами страна в мире. Поэтому убежден, что мы эту зиму пройдем и пройдем устойчиво и уверенно", – резюмировал Шмыгаль.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что согласно прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, если зима будет холодной, украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии на 10-14 часов в сутки, тогда как в теплую зиму эти ограничения могут быть минимальными - 2- 4 часа. Худший сценарий предполагает отсутствие электричества до двух суток в случае российских атак на атомные станции.

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