Света хватает, но расслабляться рано: нардеп объяснил, к чему готовиться украинцам

В Украине отремонтировали энергообъекты, поврежденные в результате массированной атаки со стороны РФ, поэтому новых отключений электроэнергии не ожидается. Но если произойдут новые обстрелы и разрушения, то отключения могут возобновиться.

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Об этом в эфире КИЕВ24 заявил член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Он напомнил, что ограничение света из-за того, что 26 августа было повреждено большое количество малого и большого оборудования. Потребовалось две недели, чтобы починить подстанции.

"Фактически требовалось две недели времени, чтобы устранить все эти недостатки. По этой причине у нас и выключали посуточно в каждом регионе – чтобы починить эти подстанции. Все эти две недели продолжались менее массированные атаки. Фактически на выходных и сегодня мы проходим без отключений. Я надеюсь, что в ближайшее время будет без отключений", – сказал он.

Нагорняк отметил, что на 9 сентября в украинской энергосистеме нет значительного дефицита. В этой связи нардеп прогнозирует, что ближайшая неделя пройдет без отключений, при условии, что не будет новых ракетных атак по нашей инфраструктуре.

Подготовка к блекауту

Впрочем, несмотря на наличие достаточного количества электроэнергии возможность блекаута, украинцев предупредили, что зимой Киев, Харьков и Одесса могут столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении из-за дефицита генерации и военных угроз. В случае отключения внешней поставки жители этих городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки.

Поэтому следует быть к этому максимально готовым и запастись водой и пищей. Да, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари; сухофрукты, орехи;

шоколад, конфеты; энергетические батончики.

Воды следует заготовить не менее 3 дней. Причем не только питьевой, но и технической.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключения вопроса покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – под названием одного из производителей) снова стало актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – от его мощности зависит цена.

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