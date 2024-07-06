У всех украинцев проверяют газ в квартирах: нарушения находят в каждом доме

В Украине проверки газа проведут во всех квартирах. Специалисты осматривают газовое оборудование и внутридомовые сети. При этом нарушения находят в каждом доме.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Статистика говорит, что в каждом доме, в котором проведено техническое обслуживание сетей внутридомовых систем газоснабжения, были обнаружены нарушения эксплуатации газовых сетей и оборудования", – рассказывают OBOZ.UA в Газораспределительных сетях Украины (входит в группу "Нафтогаз").

Чаще украинцы без привлечения специалистов и разрешений переносят газовые сети, прокладывают электрические кабели по газопроводу, заделывают в стены газопроводы, заменяют газовое оборудование. В этом году "Газораспределительные сети" проверили 10,7 тыс. многоэтажек и обнаружили 20 тыс. утечек газа в подъездах.

Проверки не проводились годами. Как уже подробно писал OBOZ.UA, в "Газсетях" считают, что ответственность за газовые коммуникации внутри дома несут владельцы жилья (либо через ОСМД, либо через управляющую компанию). До 2024 года в платежки не была включена стоимость технического обслуживания (ТО). Дома фактически оставались без необходимого технического обслуживания.

Теперь есть выбор: либо заключить договор с любой компанией, имеющей лицензию, и доверить ей ТО, либо ничего не делать и автоматически стать клиентом "Газсетей". "Все совладельцы многоквартирных домов, не имевших существующих договоров, автоматически присоединились к Типовому договору с Оператором ГРМ. То есть государство нормативно определило, что в случае, когда потребители самостоятельно не выбирают другую обслуживающую организацию, то Оператор ГРМ их страхует", – пояснили в компании.

Платить придется от 50 до более чем 5000 грн за 2024 год. К примеру, в Фастове средняя платежка для дома на ул. Киевская, 5, составляет всего 73,42 грн с квартиры за год. А в Борисполе, ул. Байды-Вишневецкого, 10, платеж с квартиры составит 4,7 тыс. грн в год. Если стоимость разделить на год, то увидим, что ежемесячный платеж будет составлять от 6 до 391 грн.

Дело в том, что в Борисполе в доме всего несколько квартир, поэтому стоимость работ делится всего на двух совладельцев. В то время как в Фастове на ул. Киевская дом на 210 квартир. Стоимость работ также зависит от оборудования, возраста дома.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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