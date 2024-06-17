Телефоны и павербанки лучше зарядить: на 17 июня в Украине ввели усиленные графики отключений света

В Украине в течение практически всех суток 17 июня (с 8:00 до 24:00) будут действовать графики почасовых отключений света – во всех областях. Поэтому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженной.

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О ситуации в энергетике сообщили в "Укрэнерго". Отметили: с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.

"Причина – прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – говорится в сообщении.

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов потребления в области.

Графики расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украинцам следует запастись павербанками и зарядными станциями

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ.UA, что отключать свет украинцам будут еще в течение 2-3 лет. А на полноценное восстановление уйдет по крайней мере 5-7 лет. Соответственно, украинцам следует запастись павербанками и зарядными станциями – и держать их максимально заряженнными.

Он отметил: до войны объем украинской генерации составлял 32-33 ГВт. Сейчас осталось лишь 11-12 ГВт.

"Восстановление до полного уровня потребностей будет длиться не менее 5-7 лет. А до уровня, когда потребители либо не ограничиваются, либо ограничиваются очень редко и в целом имеют свободный доступ к электричеству, – это 2-3 года. ...Только после 20 марта уничтожено примерно от 8 до 9 ГВт мощностей", – сказал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, энергетики не исключают, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего 5-6 часов в сутки. Впрочем, пока это всего лишь прогноз, и в зависимости от обстоятельств это время может измениться.

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