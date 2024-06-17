Телефоны и павербанки лучше зарядить: на 17 июня в Украине ввели усиленные графики отключений света
В Украине в течение практически всех суток 17 июня (с 8:00 до 24:00) будут действовать графики почасовых отключений света – во всех областях. Поэтому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженной.
О ситуации в энергетике сообщили в "Укрэнерго". Отметили: с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.
"Причина – прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – говорится в сообщении.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов потребления в области.
Графики расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Украинцам следует запастись павербанками и зарядными станциями
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ.UA, что отключать свет украинцам будут еще в течение 2-3 лет. А на полноценное восстановление уйдет по крайней мере 5-7 лет. Соответственно, украинцам следует запастись павербанками и зарядными станциями – и держать их максимально заряженнными.
Он отметил: до войны объем украинской генерации составлял 32-33 ГВт. Сейчас осталось лишь 11-12 ГВт.
"Восстановление до полного уровня потребностей будет длиться не менее 5-7 лет. А до уровня, когда потребители либо не ограничиваются, либо ограничиваются очень редко и в целом имеют свободный доступ к электричеству, – это 2-3 года. ...Только после 20 марта уничтожено примерно от 8 до 9 ГВт мощностей", – сказал Харченко.
Как сообщал OBOZ.UA, энергетики не исключают, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего 5-6 часов в сутки. Впрочем, пока это всего лишь прогноз, и в зависимости от обстоятельств это время может измениться.
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