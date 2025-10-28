Телефоны и павербанки лучше зарядить: графики отключения света в Украине будут действовать до позднего вечера
В течение 28 октября в отдельных областях Украины будут применяться отключения электроэнергии. Ожидается, что режим ограничений будет действовать с 8:00 до 22:00. А потому телефоны и павербанки лучше зарядить.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: отключать одновременно будут 1-2 очереди потребителей.
"Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, в тех регионах, где действуют графики почасовых отключений, введены и ограничения для промышленности. Для таких потребителей ограничения будут действовать с 7:00 до 22:00.
Где в Украине отключают свет 28 октября
Конкретных регионов, в которых будут применяться отключения, в "Укрэнерго" не назвали. Однако согласно сообщениям операторов системы распределения (облэнерго), ограничения будут действовать в:
- Днепропетровской области.
Как сообщили в ДТЭК Днепровских электросетях, в регионе отключения продлятся до 22:00.
- Житомирской области.
По сообщению Житомироблэнерго, с 8:00 до 11:00 будут действовать 2 очереди отключений, с 11:00 до 16:00 – 1 очередь, с 16:00 до 19:00 – 2 очереди; с 19:00 до 22:00 – 1 очередь.
ДОПОЛНЯЕТСЯ