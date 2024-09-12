Тарифы в Украине на электроэнергию и газ с 1 октября: сколько заплатим за кубометр и кВт*час

В Украине тариф на газ с 1 октября не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза". А это около 98% всех украинских семей. Также не изменится и стоимость электроэнергии. За каждый кВт*час нужно будет платить 4,32 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Как отмечают в Минэнерго, стоимость газа не изменится и в первом квартале 2025-го. Дело в том, что действующий тариф действует до мая следующего года.

Каким будет тариф на газ

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании "Нафтогаз".

Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, вопрос тарифа на газ в Украине был не менее политизирован, чем сейчас вопрос тарифа на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения, возможность выбирать поставщика газа этот вопрос решило.

Тариф на электроэнергию

Отметим, тариф на электроэнергию в октябре не изменится и останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч. При этом те украинцы, которые установили двузонный счетчик, в ночной период могут платить за свет по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) – за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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