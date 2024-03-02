Тарифы на воду в Украине пересчитают: как и почему изменятся цены

В Украине ущерб водоканалов уже достиг 8 млрд грн. В ближайшее время необходимо перечислить тарифы для обеспечения стабильной работы предприятий. Вероятно, произойдет поэтапный рост цен.

Как рассказал ТСН президент Ассоциации водоканалов Украины Дмитрий Новицкий, все расчеты о пересмотре тарифов пересматриваются специалистами НКРЭКУ и затем устанавливаются в два этапа. Первым этапом одобряются, вводятся в режим обсуждений, а затем устанавливаются.

"Средний рост, насколько мне известно, должен произойти примерно на 15%, хотя это не покрывает всех расходов водоканалов. С нашей точки зрения обоснование, в среднем по Украине должен произойти рост в среднем на 45-50%. Тем более это касается городов , которые ближе к боевым действиям. Там ситуация еще более сложная. Еще одним фактором уменьшения поступлений в водоканалы является отток потребителей. Там меньше стало людей, меньше отпускается вода, меньше поступлений на счета предприятий", - сказал он.

Действующие и анонсированные тарифы на воду (по расчетам редакции):

"Днепропроводоканал"

действующий тариф – 31,36 грн за кубометр

с апреля – 37,6 грн за кубометр

с июня – 46,2 грн за кубометр

"Хмельницкводоканал"

действующий тариф – 27,39 грн за кубометр

тариф с апреля – 31,15 грн за кубометр

тариф с июня – 40,5 грн за кубометр

"Киевводоканал"

действующий тариф – 30,38 грн за кубометр

с апреля – 40,7 грн за кубометр

с июня – 46,8 грн за кубометр

"Винницаоблводоканал"

действующий тариф – 25,62 грн за кубометр

с апреля – 35 грн за кубометр

с июня – грн 52 за кубометр

"Ровнооблводоканал"

действующий тариф – 32,59 грн за кубометр

тариф с апреля – 40,69 грн за кубометр

с июня – 47,96 грн за кубометр

Водоканалы работать по старым тарифам больше не могут. И хотя в Украине вопросы тарифов на коммунальные услуги часто политизируются, они не могут не расти вместе с подорожанием ремонтов, оборудования, топлива, перерасчетом зарплат. Как говорится в документах НКРЭКУ, например, в "Киевводоканале" в действующем тарифе заложены показатели, которые уже давно неактуальны:

почти на 18,5% снизился объем потребления воды в столице. А чем меньше воды продают, тем выше должен быть тариф;

на электроэнергию расходы увеличились на 30,29%, а без тока не будут работать насосы, фильтры;

затраты на оплату труда выросли на 23,6%;

реагенты подорожали на 99,85%.

На тариф также оказывает влияние и курс доллара. Многие водоканалы имеют валютные льготные кредиты. К примеру, "Водоканал" должен заплатить Международному банку реконструкции и развития 37,7 млн грн в эквиваленте. В новом тарифе заложили курс доллара в 40,7 грн/$.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тарифы на электроэнергию действуют до апреля 2024 года. Но и после указанной даты планов повышать цены сейчас нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!