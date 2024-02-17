В Минэнерго рассказали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

В Украине тарифы на электроэнергию действуют до апреля 2024 года. Но и после указанной даты планов повышать цены сейчас нет.

Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, передает "Главком". Глава ведомства прокомментировал информацию, распространенную в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ относительно возможного повышения цены на электроэнергию до 6 грн/кВт-час.

"Во-первых, 6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – подчеркнул Галущенко.

По его словам, только в апреле текущего года власти будут смотреть на ситуацию, однако сейчас "нет ни проектов, ни расчетов". Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, также не имеет таких планов.

Как готовиться к возможным отключениям света

Вместе с тем, в связи с возможными возникновениями аварийных ситуаций в любой части страны, а также в свете возобновления Россией массированных обстрелов украинцев призывают активно готовиться к возможным проблемам с энергообеспечением, чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего запастись водой и едой.

В частности, воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА). Причем не только питьевой, но и технической.

Так, подчеркивается, на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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