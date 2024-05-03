Тарифы на газ с 1 мая: опубликована стоимость кубометра
В Украине опубликованы тарифы на газ до конца апреля 2025 года. Свои предложения обнародовали все 12 поставщиков, присутствующих на рынке. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.
Об этом сообщает ГазПравда. Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили.
Такие тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика (Эру Людям и Галнефтегаз) на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года.
Напомним, что подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.
Цена на газ в мае 2024 года
- "ЭРУ ЛЮДЯМ" - 7,7 грн
- "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" - 7,799 грн
- "ГК "Нафтогаз" – 7,96 грн
- "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" - 7,96 грн
- "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98 грн
- "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ" - 7,99 грн
- ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" - 7,99 грн
- "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" - 8,20 грн
- "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) - 8,46 грн
- "АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ" - 9,95 грн
- "Светгаз" - 9,99 грн
Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.
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