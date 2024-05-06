Тариф на свет может возрасти на 33%: каких вероятных сумм ждать

Украинские потребители электроэнергии могут ожидать повышения тарифа на 33% в летние месяцы, с 2,64 до 3,50 грн за кВт*ч. Однако окончательное решение по изменению тарифа еще не принято, и до 1 июня текущие тарифы останутся неизменными.

О возможных изменениях тарифа сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире КИЕВ24. По его словам, тариф на электроэнергию в Украине должен быть около 6 грн за кВт*ч, но введение такого резкого увеличения тарифа кажется нереальным.

"Поэтому если и будет повышение, то оно должно быть последовательным. Сейчас 2,68 грн за кВт*ч. Пожалуй, с июня или июля возможно ожидать увеличения тарифа до 3,30-3,50 грн за кВт*ч. От такой степени никуда нельзя деваться, поскольку вы знаете, в каком состоянии наша энергетическая система", – сказал Омельченко.

Владимир Омельченко считает, что переход к постепенному росту цен на электроэнергию к уровню рыночных должен стать ключевым элементом стратегии подготовки к отопительному сезону. Это решение направлено на обеспечение стабильности энергетической системы и эффективного функционирования сектора энергетики в будущем.

Кроме того, он отмечает необходимость оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения через систему субсидий во избежание социальных проблем в связи с ростом тарифов. По мнению эксперта, нужно начать крупную рекламную кампанию, которая должна информировать жителей Украины о важности экономии электроэнергии. Это особенно важно в условиях высокого напряжения в энергетической системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине опубликованы тарифы на газ до конца апреля 2025 года. Свои предложения обнародовали все 12 поставщиков, присутствующих на рынке. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

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