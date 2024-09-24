Тариф на газ в Украине с 1 октября: сколько будет стоить кубометр

Тариф на газ в Украине с 1 октября не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза". При этом предложение будет читать до мая 2025-го.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Клиенты "Нафтогаза" – это около 98% всех украинских семей. Также не изменится стоимость электроэнергии. "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, вопрос тарифа на газ в Украине был не менее политизирован, чем сейчас вопрос тарифа на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения, возможность выбирать поставщика газа этот вопрос решили.

Хватит ли Украине газа?

До полномасштабной войны Украина критически зависела от импорта газа. Еще в 2021 году, до полномасштабной войны с РФ, Украина добывала около 19,7 млрд кубометров газа. При этом потребление внутри страны составляло 28,8 млрд кубометров. Около 9 млрд кубов, которых не хватало для удовлетворения потребностей населения и бизнеса, приходилось покупать за рубежом. На это тратили валюту, кроме того, газ украинской добычи традиционно стоил меньше, чем купленный за границей.

Уже в 2022-м из-за полномасштабной войны – уничтожения крупных предприятий, временной оккупации ряда населенных пунктов, выезда из страны миллионов беженцев – объем потребления упал с 28,8 млрд до 19,5 млрд кубометров. При этом объем добычи снизился относительно незначительно (лишь на 1,28 млрд кубометров).

В 2023 году добыча газа достигла уровня 2021-го, однако потребление все еще на 31,25% меньше, чем было до большой войны. В этом году, как заявил министр энергетики Герман Галущенко, объем потребления должен достичь объема добычи газа. "В 2023 году потребление было 19,8 млрд кубометров. Мы должны обеспечить такой же уровень добычи", – сказал Галущенко в эфире телемарафона еще в начале года.

Вероятно, в этом году действительно удастся достичь энергетической независимости и полностью обеспечить свои потребности за счет украинской добычи. К примеру, в "Нафтогазе" уже отчитались об успехах.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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