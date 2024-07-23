Тариф на газ в Украине с 1 августа: сколько придется платить
В Украине тариф на газ с 1 августа не изменится. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн.
Об этом сообщили в компании "Нафтогаз". "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.
"Нафтогаз Украины" обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств, получающих голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Соответственно, клиенты компании могут не волноваться о неожиданных изменениях в своих коммунальных платежах", – отмечают в компании.
Также газ продают и другие поставщики. Они предлагают такие тарифы:
- "Эру Людям" – 7,70
- "Энерджи Трейд Груп" – 7,799
- "Нафтогаз Украина" – 7,96
- "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96
- "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98
- "Полтавагаз Сбыт" – 7,99
- "Галнефтегаз" – 7,99
- "Львовэнергосбыт" – 8,20
- "Киевские энергетические услуги" – 8,46
- "Днепровские энергетические услуги" – 8,46
- "Аскания Энерджи" – 9,95
- "Ритейл Сервис" – 9,99
"Как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн", – говорится в сообщении сообщении "ГазПравды".
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.
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