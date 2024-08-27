Тариф на газ с 1 сентября: сколько будет стоить кубометр для украинцев

В Украине тариф на газ с 1 сентября составит 7,96 грн за кубометр для клиентов "Нафтогаза". Тариф не изменится как минимум до конца мая 2025-го.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, по меньшей мере, до мая 2025-го каждый кубометр газа будет стоить 7,96 грн. При этом пока действует военное положение, повышение тарифа на эту коммунальную услугу запрещено мораторием.

Хватит ли Украине газа?

До полномасштабной войны Украина критически зависела от импорта газа. Еще в 2021 году, до полномасштабной войны с РФ, Украина добывала около 19,7 млрд кубометров газа. При этом потребление внутри страны составляло 28,8 млрд кубометров. Около 9 млрд кубов, которых не хватало для удовлетворения потребностей населения и бизнеса, приходилось покупать за рубежом. На это тратили валюту, кроме того, газ украинской добычи традиционно стоил меньше, чем купленный за границей.

Уже в 2022-м из-за полномасштабной войны – уничтожения крупных предприятий, временной оккупации ряда населенных пунктов, выезда из страны миллионов беженцев – объем потребления упал с 28,8 млрд до 19,5 млрд кубометров. При этом объем добычи снизился относительно незначительно (лишь на 1,28 млрд кубометров).

В 2023 году добыча газа достигла уровня 2021-го, однако потребление все еще на 31,25% меньше, чем было до большой войны. В этом году, как заявил министр энергетики Герман Галущенко, объем потребления должен достичь объема добычи газа. "В 2023 году потребление было 19,8 млрд кубометров. Мы должны обеспечить такой же уровень добычи", – сказал Галущенко в эфире телемарафона еще в начале года.

Вероятно, в этом году действительно удастся достичь энергетической независимости и полностью обеспечить свои потребности за счет украинской добычи. К примеру, в "Нафтогазе" уже отчитались об успехах.

"Компании Группы увеличивают газодобычу путем запуска новых высокопроизводительных скважин, внедрения новых технологий и эффективной работы со старым фондом. Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных – несмотря на все военные вызовы", – отметил Алексей Чернышов, глава Группы "Нафтогаз".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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