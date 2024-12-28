Тариф на газ и электроэнергию в Украине с 1 января: сколько будет стоить куб и кВт*час

В Украине тариф на газ с 1 января 2025 года не изменится. "Нафтогаз" утвердил стоимость голубого топлива по меньшей мере до конца отопительного сезона (апрель следующего года) – 7,96 грн. В то же время кВт*час электроэнергии будет стоить 4,32 грн (цена также не изменится).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене в 7,96 грн за 1 кубометр. Кроме того, следует отметить, что в Украине действует мораторий на повышение тарифа на газ до конца военного положения. Следовательно, повысить тарифы невозможно без решения Рады.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работают еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

С 1 января 2025-го тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч. Он не изменится как минимум до конца отопительного сезона. При этом украинцы, установившие двухзонный счетчик, в ночной период могут платить за свет по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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