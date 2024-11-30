Тариф на газ и электроэнергию в декабре: сколько будет стоить кубометр и кВт*ч

В Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн за куб. Коммунальные тарифы не будут пересматривать как минимум до конца отопительного сезона.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении издания ГазПравда. Журналисты ежемесячно проверяют цены у поставщиков газа для населения. Всего 9 поставщиков – как и в ноябре. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре, в зависимости от газоснабжающей компании, колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная же (рыночная) цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98% или свыше 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет "Нафтогаз Украины" в рамках годовой фиксированной цены. Она – 7,96 грн за кубометр – неизменна и будет действовать для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.

Тариф на электроэнергию в Украине

Тариф на электроэнергию в декабре не изменится и останется на уровне 4,32 грн за кВт*ч. При этом украинцы, установившие двухзонный счетчик, в ночной период могут платить за свет по тарифу 2,16 грн за кВт*ч.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

При этом во время отопительного сезона (до апреля включительно) стоимость тока будет меньше. Постановление Кабмина предусматривает сниженную цену для установивших электроотопительные установки с соблюдением требований законодательства.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!