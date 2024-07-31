Тариф на электроэнергию с 1 августа: сколько придется платить за кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию повысили с июня с 2,63 до 4,32 грн за кВт*ч. При этом в августе стоимость электроэнергии пересматривать не будут.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Тариф был принят до мая 2025 года. До этого момента его не будут просматривать, пояснили OBOZ.UA в Минэнерго. Вероятно, в следующем году стоимость электроэнергии будет зависеть от ряда факторов, и сейчас (в условиях полномасштабной войны) это практически невозможно спрогнозировать.

В то же время отключения никак не зависят от тарифа. До повышения цен в соцсетях распространяли теорию сговора о том, что электроэнергию отключают, чтобы "подготовить" к росту цен. Мол, лучше платить больше, но иметь доступ к току. Однако с наступлением жары в июле ситуация с отключениями только обострилась, несмотря на повышение тарифа с июня.

Сейчас средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (Base) - 4,73 грн за кВт-ч. Если же к этой стоимости добавить транспортировку, то можно утверждать, что рыночная цена на электроэнергию составляет 7,5 грн. Однако далеко не во всех странах Европы для формирования тарифа для населения ориентируются именно на рыночную стоимость. В Украине цена тока для населения никогда не была на рыночном уровне.

Верно ли, что в Европе дешевле, чем в Украине?

На самом деле, стоимость электроэнергии в Украине остается на значительно меньшем уровне, чем в большинстве стран Европы и всех странах ЕС. Недавно Евростат опубликовал свежую статистику. Если сравнить цены на вторую половину прошлого года в странах Европы и действующую стоимость тока для населения, то окажется, что в Украине самый дешевый ток в Европе.

Средняя цена в странах ЕС – 0,2847 евроцента за кВт-ч (12,88 грн), в то время как в Украине – 0,095 евроцента (4,32 грн). Самая дорогая электроэнергия в Германии – 0,4 евроцента (18,10 грн). На втором месте Ирландия там за каждую кВт-ч приходится платить 0,379 евроцента (17,15 грн).

Евростат также учитывает цены в Турции (кандидат в ЕС). Там электроэнергия стоит всего 0,0562 евроцента (2,54 грн). В Боснии и Герцоговине – 0,0845 евроцента (3,82 грн). Украина даже после подорожания остается страной с самым дешевым током.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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