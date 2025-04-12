Такие проверки проведут всем: газовики оштрафовали украинца на 508 тыс. грн из-за проблемы со счетчиком

Днепровский районный суд в апреле 2025-го удовлетворил иск "Днепрогаза" и обязал местного жителя доплатить за газ 508 тыс. грн. Такое доначисление провели по подозрению, что украинец использовал магнит, чтобы останавливать работу счетчика.

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Об этом говорится в материалах дела 175/2332/22. Отметим, что проверку счетчика газа должны пройти все украинцы (с периодичностью 2-8 лет). В ходе одной из проверок сотрудники "Днепрогаза" проверили счетчик и выявили нарушения.

"Произошло скрытое несанкционированное вмешательство в работу рабочего механизма путем монтирования в рабочую среду счетчика магнита. Поэтому, при воздействии на данный магнит другим магнитным полем снаружи стенки корпуса счетчика, происходит полная остановка счетного механизма", - говорится в материалах дела.

Конструкция счетчика газа Elster ВК, фирмы производителя Premagas позволяет через входные патрубки вклеивать посторонние предметы (магнит) на клапан внутри рабочего механизма счетчика газа, не нарушая сам корпус счетчика и пломбы завода производителя.

Сотрудники "Днепрогаза" уверены, что ответчик использовал газ и не платил за него. "Ответчик Ссылается на то, что раскрыть и выполнить какие-либо конструктивные изменения в счетчике газа (несанкционированное вмешательство) для изменения его показателей посредством воздействия магнитом или иным образом невозможно без нарушения пломб производителя и частичной или полной разборки счетчика", – отмечается в материалах дела.

"Взыскать в пользу "Днепрогаз" денежные средства в размере 508 763 грн 16 копеек", - говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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