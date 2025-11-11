Света не будет по 4 часа: опубликованы графики отключений для Киева на среду

В среду, 12 ноября, в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. В некоторых домах света не будет по 4 часа подряд.

Детали обнародовала пресс-служба ДТЭК в Telegram. В компании отметили, что в случае изменений, потребителей будут оперативно информировать.

Как видно из графиков, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 11 часов в сутки. Это касается очередей 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения составляет 4 часа для всех очередей.

Когда электроснабжение в Киеве будет отсутствовать: первая, вторая, третья очереди

Когда электроснабжение в Киеве будет отсутствовать: четвертая, пятая, шестая очереди

Как узнать об отключениях в других областях и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев предупредили, что 12 ноября в большинстве регионов снова будут отключать электроэнергию. Как и накануне, ограничения будут действовать круглосуточно, но на 0,5 очереди больше – то есть для 2-4 очередей одновременно.

