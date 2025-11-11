Света не будет по 4 часа: опубликованы графики отключений для Киева на среду
В среду, 12 ноября, в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. В некоторых домах света не будет по 4 часа подряд.
Детали обнародовала пресс-служба ДТЭК в Telegram. В компании отметили, что в случае изменений, потребителей будут оперативно информировать.
Как видно из графиков, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 11 часов в сутки. Это касается очередей 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения составляет 4 часа для всех очередей.
Когда электроснабжение в Киеве будет отсутствовать: первая, вторая, третья очереди
Когда электроснабжение в Киеве будет отсутствовать: четвертая, пятая, шестая очереди
Как узнать об отключениях в других областях и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, украинцев предупредили, что 12 ноября в большинстве регионов снова будут отключать электроэнергию. Как и накануне, ограничения будут действовать круглосуточно, но на 0,5 очереди больше – то есть для 2-4 очередей одновременно.
