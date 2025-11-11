Отключения электроэнергии в Украине станут жестче: какой режим будет действовать 12 ноября
Украинцев предупредили, что 12 ноября в большинстве регионов снова будут отключать электроэнергию. Как и накануне, ограничения будут действовать круглосуточно, но на 0,5 очереди больше – то есть для 2-4 очередей одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – напомнили в компании.
Какой режим будет действовать в Украине
Графики почасовых отключений
- с 00:00 до 23:59 – от 2 до 3,5 очереди;
Графики ограничения мощности
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Потребителей предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться. Поэтому энергетики советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах, а когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения – неизбежная мера для сохранения ее целостности и безопасности работы.
