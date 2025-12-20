Какими будут отключения электроэнергии в Украине: ситуация 20 декабря изменилась

В Украине 20 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Самая тяжелая ситуация - в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

В Полтавской области

20 декабря 2025 г. в Полтавской области с 0:00 до 24:00 применен график ограничения мощности (ГОП) в объеме – 5 очередей.

Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 20 декабря по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 23:00

1.2 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

2.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

2.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 07:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 20:00

3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

3.2 01:00 - 03:00, 09:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00

4.1 06:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 21:00

4.2 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

5.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 23:00

5.2 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

6.1 03:00 - 05:00, 09:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

6.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

Киевская область

Графики в Киеве

1.1 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 20:00

1.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 17:30

2.1 очередь: с 06:00 до 10:30; с 16:00 до 21:00

2.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 17:30

3.1 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 22:00

3.2 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 21:30

4.1 очередь: с 08:00 до 14:00; с 17:30 до 21:30

4.2 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 21:30

5.1 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00

5.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:30; с 21:00 до 24:00

6.1 очередь: с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00

6.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:30; с 21:00 до 24:00

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

