Какими будут отключения электроэнергии в Украине: ситуация 20 декабря изменилась
В Украине 20 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Самая тяжелая ситуация - в Одесской области.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.
В Полтавской области
20 декабря 2025 г. в Полтавской области с 0:00 до 24:00 применен график ограничения мощности (ГОП) в объеме – 5 очередей.
Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.
Черкасская область
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 20 декабря по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 01:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 23:00
- 1.2 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
- 2.1 05:00 - 07:00, 11:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
- 2.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 07:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 20:00
- 3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 3.2 01:00 - 03:00, 09:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00
- 4.1 06:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 21:00
- 4.2 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
- 5.1 01:00 - 03:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 23:00
- 5.2 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
- 6.1 03:00 - 05:00, 09:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
- 6.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
Киевская область
Графики в Киеве
- 1.1 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 20:00
- 1.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 17:30
- 2.1 очередь: с 06:00 до 10:30; с 16:00 до 21:00
- 2.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 14:00 до 17:30
- 3.1 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 22:00
- 3.2 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 21:30
- 4.1 очередь: с 08:00 до 14:00; с 17:30 до 21:30
- 4.2 очередь: с 07:00 до 11:00; с 17:30 до 21:30
- 5.1 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00
- 5.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:30; с 21:00 до 24:00
- 6.1 очередь: с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00
- 6.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:30; с 21:00 до 24:00
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
