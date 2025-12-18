Счетчик продолжает "крутить" во время отключений света: в ДТЭК рассказали о причинах

Во время отключений света украинцы электроэнергии потребляют не меньше, а просто интенсивнее в часы ее подачи, поэтому месячные показатели могут почти не уменьшаться. Чтобы не получать завышенные платежки, нужно регулярно передавать показания счетчика и включать бытовую технику после восстановления света постепенно.

Об этом сообщают в ДТЭК. Во время массовых отключений электроэнергии многие украинцы замечают парадоксальную ситуацию, что света почти нет, а счетчик продолжает "крутить", и суммы в платежках выглядят почти так же, как и раньше.

В компании ДТЭК объясняют, что проблема не в ошибках учета, а в том, как именно меняется потребление электроэнергии в условиях графиков. Дело в том, что во время отключений украинцы не отказываются от пользования электроприборами, а лишь переносят это потребление на то время, когда свет появляется. Когда электроснабжение восстанавливают, люди одновременно включают все необходимое: стиральные машины, бойлеры, электроплиты, микроволновки, зарядные устройства, обогреватели. В результате потребление не исчезает, а "сжимается" в короткий промежуток времени, создавая пиковую нагрузку.

Именно поэтому по итогам месяца количество использованных киловатт-часов может быть почти таким же, как и без отключений. Несмотря на то, что света физически меньше, интенсивность его использования значительно возрастает в часы подачи электроэнергии. Отмечается, что это создает впечатление, что счетчик работает "без перерыва".

Есть и другая распространенная причина неожиданно высоких сумм в платежках. Если потребитель не передал показатели счетчика вовремя, поставщик электроэнергии начисляет оплату по среднему месячному потреблению за предыдущие периоды. Такие средние показатели не всегда соответствуют реальной ситуации, особенно в условиях нестабильного электроснабжения.

В ДТЭК отмечают, что именно из-за начисления "по среднему" люди часто получают счета, которые кажутся завышенными. После передачи фактических показателей суммы могут быть скорректированы, но это занимает время и создает дополнительные неудобства.

Чтобы избежать переплат, энергетики советуют придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, передавать показатели счетчика ежемесячно в определенные сроки. Во-вторых, после возвращения света не включать всю технику одновременно, а делать это постепенно, уменьшая пиковую нагрузку и общее потребление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрэнерго" в середине декабря-2025 перестало указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Причина проста: энергетическая ситуация очень разнится в зависимости от региона, поэтому указывать какой-то средний показатель бессмысленно и не информативно.

