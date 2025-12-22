Света не будет до 12 часов: обнародованы графики отключений для Киева на вторник

В Киеве во вторник, 23 декабря, будут действовать графики отключений электроэнергии для всех 12 очередей бытовых потребителей. Свет будут выключать, чтобы стабилизировать работу энергосистемы после вражеских обстрелов, а продолжительность ограничений в течение суток может достигать до 12 часов.

О применении графиков сообщила пресс-служба ДТЭК в субботу вечером. В компании подчеркнули, что расписание может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, а в случае новых атак возможны аварийные отключения, когда запланированный график временно не будет действовать.

Подробности отключений

Энергетики объясняют, что применение графиков для всех очередей является вынужденным шагом. После последних российских ударов часть энергообъектов работает с ограничениями, поэтому нагрузку приходится равномерно распределять между потребителями. В ДТЭК отмечают, что ситуация остается динамичной, и графики могут обновляться даже в течение суток.

По обнародованной информации, 23 декабря половина подгрупп будет иметь три отключения в сутки, другая половина – два. Самый длинный непрерывный период без электроэнергии составит до 7 часов, в частности для подгрупп 5.2 и 6.1.

Если говорить о суммарной продолжительности всех отключений за сутки, больше всего времени без света проведут подгруппы 5.2, 6.1 и 6.2 – всего 10 часов 30 минут.

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает атаковать энергетику Украины. Энергосистема нашей страны только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы агрессора оставить украинцев без света и тепла не осуществляются благодаря работе энергетиков.

