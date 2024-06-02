Свет будут отключать без предупреждения по всей стране: графики отменили
В Украине ввели временные экстренные отключения электричества. Ограничения введены по всей стране, свет выключают без предварительного графика в аварийном режиме.
Об этом написал генеральный директор холдинга YASNO Сергей Коваленко. " Экстренные отключения по всей стране...графики не действуют. Будьте осторожны", – отметил он.
Украинцам следует различать типы отключений электроэнергии, ведь если у вас пропал свет, это не обязательно означает применение почасовых отключений. Основных режимов ограничений энергоснабжения в Украине два:
- графики аварийных отключений (ГАО); они же экстренные отключения света: они вводятся без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме;
- графики почасовых отключений (ГБО), они же стабилизационные отключения или плановые отключения: они имеют четко определенный промежуток действия и вводятся при прогнозируемом дефиците мощности в энергосистеме.
Отключение электроэнергии по графику: как узнать время в Киеве
В Киеве для каждого бытового потребителя часы в сутки разделены на три категории в зависимости от режима подачи электроэнергии. В графиках эти категории имеют цветовые обозначения:
- белый цвет: свет есть (при отсутствии обстрелов и аварий);
- темно-серый цвет: гарантированное отключение (применяется при почасовых графиках);
- светло-серый цвет: возможные отключения (применяется при почасовых графиках).
Гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Максимальное время без света для каждой группы может достигать 18 часов в сутки с гарантированными отключениями суммарно от 9 до 12 часов в сутки в зависимости от дня недели.
Для получения информации о графиках отключений жители Киева могут воспользоваться несколькими ресурсами. А именно:
- сайт ДТЭК: "ДТЭК Киевские электросети";
- чат-бот ДТЭК КЭМ;
- телефоны: 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0800501588.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, модульные ТЭЦ обеспечивают дополнительную устойчивость энергосистемы Украины и резервное теплообеспечение, хотя их установка дорога и требует значительного времени и инвестиций. В текущих условиях дефицита энергии у Украины нет большого выбора, поэтому привлечение всей возможной генерации является необходимым шагом.
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