Не из чего выбирать: эксперт озвучил нюансы использования модульных ТЭС в Украине

Модульные ТЭЦ обеспечивают дополнительную устойчивость энергосистемы Украины и резервное теплообеспечение, хотя их установка дорога и требует значительного времени и инвестиций. В текущих условиях дефицита энергии у Украины нет большого выбора, поэтому привлечение всей возможной генерации является необходимым шагом.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью " Украинскому Радио ". "Мы сейчас в такой ситуации, что у нас выбора большого нет. То есть всю генерацию, которая возможна, мы должны заводить в систему. Потому что при таком большом дефиците, как сейчас существует в системе, а зимой он ожидается до 5 гигаватт, а может и больше, мы должны заниматься и распределенной генерацией, и ремонтировать тепловую генерацию, несмотря даже на то, что она загрязняет окружающую среду. Сейчас выбирать нам не из чего ", – считает Омельченко.

Важность мини-ТЭЦ

Мини-ТЭЦ выполняют важную функцию в энергосистеме, производя как электрическую, так и тепловую энергию. Это позволяет обеспечить резервное теплообеспечение в случае повреждений больших ТЭЦ, что особенно актуально во время военных действий. "Нам нужно перестраховаться, поскольку все может произойти", – подчеркнул Омельченко. Мини-ТЭЦ можно легко перемещать туда, где возникнет самый большой дефицит тепловой энергии зимой.

В настоящее время, как отметил эксперт, дефицита мощностей в энергосистеме нет, благодаря возобновлению работы двух энергоблоков АЭС после ремонтов. Однако ремонтная кампания продолжается, и на следующей неделе могут восстановиться графики почасовых отключений электричества. Омельченко прогнозирует, что в июле продолжительность этих отключений увеличится.

Планы и реализация

В Киеве планируют установить шесть мини-ТЭЦ в спальных районах по правому и левому берегам. Это решение не ново и внедряется также в других городах, в частности Харькове. Однако важно знать, какой мощности будут эти мини-ТЭЦ, ведь это будет влиять на их эффективность.

Омельченко подчеркнул, что даже дополнительные 100-150 мегаватт не значительно изменят ситуацию в Киеве, где зимнее потребление составляет примерно 15 гигаватт. Однако общее увеличение поколения положительно повлияет на все регионы.

Вызовы и трудности

Установка мини-ТЭЦ мощностью от 3 до 30 мегаватт занимает минимум 6-8 месяцев. Этот процесс включает не только закупку оборудования, но и разработку проекта, монтаж и проведение инженерных работ, требующих значительных средств. Кроме того, нужно обеспечить топливо для работы электростанции, которое в Украине стоит дорого. Это делает экономику процесса производства тепловой генерации из природного газа не всегда выгодной.

Для реализации проектов мини-ТЭЦ важна международная помощь. Омельченко рассказал, что в Центр Разумкова приходила делегация из Германии, которая изучала возможность помочь Украине приобрести мини-газовые электростанции. USAID также активно работает над этой темой, которая важна в текущих условиях. Однако процесс не быстрый, поскольку требует значительного времени и инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, летом в украинской энергосистеме ожидается дефицит – украинцы уже пересекли минимум потребления электроэнергии, поэтому в дальнейшем оно будет только увеличиваться. Тяжелее всего придется в июле – именно в этом месяце ожидается наибольшее потребление при уменьшении генерации.

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