Свет будут выключать во всех областях Украины: графики на воскресенье, 25 января

В воскресенье, 25 января, отключения электроснабжения будут применяться во всех областях Украины. Речь идет как о графиках почасовых отключений для бытовых потребителей, так и о графиках ограничения мощности для промышленных потребителей.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об этом накануне на своей странице в Facebook. Причина введения этих мер – последствия российских ракетно-дронных атак на наши энергообъекты.

Пресс-служба предупредила, что графики, составленные операторами систем распределения (облэнерго), могут обновляться в зависимости от ситуации.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к гражданам энергетики.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

– Ночью 24 января Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этого были обесточены потребители в Киеве и Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

– Министр энергетики Денис Шмыгаль ожидает, что в ближайшие дни удастся перейти от аварийных до почасовых отключений.

