Свет будут выключать во всех областях Украины: графики на воскресенье, 25 января
В воскресенье, 25 января, отключения электроснабжения будут применяться во всех областях Украины. Речь идет как о графиках почасовых отключений для бытовых потребителей, так и о графиках ограничения мощности для промышленных потребителей.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила об этом накануне на своей странице в Facebook. Причина введения этих мер – последствия российских ракетно-дронных атак на наши энергообъекты.
Пресс-служба предупредила, что графики, составленные операторами систем распределения (облэнерго), могут обновляться в зависимости от ситуации.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к гражданам энергетики.
Когда не будет света в Волынской области
Когда не будет света в Закарпатской области
Когда не будет света в Запорожской области
Когда не будет света в Николаевской области
Когда не будет света в Тернопольской области
Когда не будет света в Полтавской области
Когда не будет света в Кировоградской области
Когда не будет света во Львовской области
Когда не будет света в Ивано-Франковской области
Когда не будет света в Ривненской области
Когда не будет света в Сумской области
Когда не будет света в Черниговской области
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:
– Ночью 24 января Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этого были обесточены потребители в Киеве и Киевской, Черниговской и Харьковской областях.
– Министр энергетики Денис Шмыгаль ожидает, что в ближайшие дни удастся перейти от аварийных до почасовых отключений.
