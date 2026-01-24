В Минэнерго назвали области, где худшая ситуация с электроэнергией: после нового удара РФ ситуация ухудшилась
Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате чего обесточены потребители в Киеве и Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Как добавляют в Минэнерго, сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений. Также операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения. "В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Также в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", – добавляют в Минэнерго.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Здесь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.
"Напомним, что в связи с постоянными атаками российской федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах", – добавляют в ведомстве.
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
