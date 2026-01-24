'Все должно работать': Шмыгаль назвал сроки возвращения от аварийных до почасовых отключений света

Из-за существенного дефицита мощности ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, однако появилась тенденция к частичной стабилизации. Вероятно уже в ближайшие дни удастся перейти от аварийных до почасовых отключений.

Видео дня

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он заверил, что власть продолжает работать над тем, чтобы как можно быстрее вернуть украинцам свет и тепло.

По его словам, ситуация в энергосистеме остается тяжелой – есть существенный дефицит мощности.

"Однако благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения видим тенденцию к частичной стабилизации", – отметил Шмыгаль.

По словам министра, уже в ближайшие дни света станет больше – планируется постепенный переход от аварийных отключений к почасовым.

"Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных до почасовых отключений. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что для усиления работы формируются дополнительные резервные бригады.

Ситуация в Киеве

По словам министра, в Киеве и области провели полную верификацию когенерационных установок и четко определили их общее количество и техническую работоспособность.

"Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую поставку энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Группы ДТЭК ситуация со светом по всей Украине резко осложнилась. Из-за ударов российских террористов энергосистема работает на пределе возможностей. Часть объектов находится в аварийном ремонте. Чтобы не допустить перегрузки сетей диспетчеры вынуждены применять аварийные отключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!