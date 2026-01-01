Свет будут выключать в большинстве областей: графики на 2 января
Во второй день нового, 2026 года, украинцы снова будут без света. Электроэнергию будут выключать в большинстве областей.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, 2 января, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.
Впрочем, отмечают в "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме может измениться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – отметили в компании.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
