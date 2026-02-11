Возможны новые обстрелы: украинцам посоветовали сделать запасы на случай жестких отключений света

Из-за интенсификации российских обстрелов украинцы вынуждены все чаще оставаться без электроэнергии, тепла и воды. Поскольку ситуация с коммунальными услугами может внезапно ухудшиться, к ней следует тщательно готовиться, и иметь дома необходимый запас.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Первоначально в МВД советуют запастись:

питьевой водой – 3 литров;

– 3 литров; технической водой – 11 литров;

– 11 литров; продуктами длительного хранения;

длительного хранения; медикаментами ;

; едой для домашних животных (при необходимости).

Кроме того, украинцам советуют иметь наготове "чемодан первой необходимости". В него следует сложить:

документы;

средства личной гигиены;

теплые вещи;

аптечка;

средства обогрева;

достаточное количество наличных денег.

Также стоит позаботиться о детях – объясните им правила безопасности и следите, чтобы они придерживались установок. В МВД объяснили, как соблюдать и усиленные меры безопасности:

следите за сообщениями властей ;

; держите устройства и альтернативные источники электроэнергии заряженными;

заряженными; ограничьте пребывание на улице без необходимости, особенно в темное время суток.

За помощью или консультацией населению советуют обращаться по телефону 112. Если мобильной связи нет, подключитесь к Wi-Fi и обращайтесь через приложение 112 Ukraine.

Почему свет не появляется после того, как его включили

У жителей Киева после восстановления подачи электроэнергии свет в отдельных домах может не появляться. В таком случае важно понимать: причиной таких обесточиваний чаще всего являются не аварии в городских сетях, а из-за проблем внутри дома, поэтому энергетики советуют:

обращаться сначала в ЖЭК или ОСМД, а потом – в ДТЭК;

не подавать десятки одинаковых заявок от жителей дома;

не игнорировать проверку внутренних сетей;

не считать, что каждое обесточивание – это авария ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях длительных отключений света отдельные банкоматы могут оказаться обесточенными или же из-за ажиотажа деньги в них будут быстро заканчиваться. В связи с этим на официальном уровне украинцев призывают сделать запас наличных денег.

