Возможны новые обстрелы: украинцам посоветовали сделать запасы на случай жестких отключений света
Из-за интенсификации российских обстрелов украинцы вынуждены все чаще оставаться без электроэнергии, тепла и воды. Поскольку ситуация с коммунальными услугами может внезапно ухудшиться, к ней следует тщательно готовиться, и иметь дома необходимый запас.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Первоначально в МВД советуют запастись:
- питьевой водой – 3 литров;
- технической водой – 11 литров;
- продуктами длительного хранения;
- медикаментами;
- едой для домашних животных (при необходимости).
Кроме того, украинцам советуют иметь наготове "чемодан первой необходимости". В него следует сложить:
- документы;
- средства личной гигиены;
- теплые вещи;
- аптечка;
- средства обогрева;
- достаточное количество наличных денег.
Также стоит позаботиться о детях – объясните им правила безопасности и следите, чтобы они придерживались установок. В МВД объяснили, как соблюдать и усиленные меры безопасности:
- следите за сообщениями властей;
- держите устройства и альтернативные источники электроэнергии заряженными;
- ограничьте пребывание на улице без необходимости, особенно в темное время суток.
За помощью или консультацией населению советуют обращаться по телефону 112. Если мобильной связи нет, подключитесь к Wi-Fi и обращайтесь через приложение 112 Ukraine.
Почему свет не появляется после того, как его включили
У жителей Киева после восстановления подачи электроэнергии свет в отдельных домах может не появляться. В таком случае важно понимать: причиной таких обесточиваний чаще всего являются не аварии в городских сетях, а из-за проблем внутри дома, поэтому энергетики советуют:
- обращаться сначала в ЖЭК или ОСМД, а потом – в ДТЭК;
- не подавать десятки одинаковых заявок от жителей дома;
- не игнорировать проверку внутренних сетей;
- не считать, что каждое обесточивание – это авария ДТЭК.
- Как сообщал OBOZ.UA, в условиях длительных отключений света отдельные банкоматы могут оказаться обесточенными или же из-за ажиотажа деньги в них будут быстро заканчиваться. В связи с этим на официальном уровне украинцев призывают сделать запас наличных денег.
