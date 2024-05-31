Сложно, но необходимо: почему подняли тарифы на электроэнергию для населения в Украине

Стоимость электроэнергии в Украине необходимо было поднять, чтобы население могло оставаться со светом. Это позволит удержать энергосистему и обеспечить ремонт уничтоженных и поврежденных станций.

Об этом министр энергетики Герман Глущенко заявил по итогам заседания Кабинета Министров 31 мая, сообщили в Минэнерго. Он подчеркнул, что без разрушения инфраструктуры тариф оставался бы неизменным.

"Повышение тарифа – это сложный, но необходимый шаг. Цель – не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, требующая огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", – сказал Галущенко.

Он отметил, что рыночная стоимость электричества составляет почти 7,5 грн/кВт*ч. Таким образом, старый тариф (т.е. 2,64 грн/кВт*ч) покрывал только треть реальной стоимости электроэнергии. Но в условиях сложной экономической ситуации в результате повысить цены до экономически обоснованного уровня было нельзя.

"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства – адресные субсидии", – подчеркнул министр энергетики.

В то же время первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") привел и другие причины изменения тарифа почти вдвое. В частности, в пояснительной записке к решению Кабмина сказано, что стоимость электричества также выросла из-за:

наличия у НАЭК "Энергоатом" задолженности в объеме 24,1 млрд грн;

ежедневного дефицита производства электроэнергии в размере 0,5-1 ГВт;

финансового разбаланса рынка электроэнергии;

обязанности регулятора устанавливать тарифы на услуги по передаче и распределению электрической энергии.

Правительство увеличило стоимость электроэнергии в Украине

31 мая правительство одобрило решение об установлении единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Таким образом, при среднемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч, платежка вырастет на 285 гривен.

Новый тариф будет действовать самое меньшее до 30 апреля 2025 года. Но в Кабмине также предусмотрели определенные льготы:

в течение отопительного периода (с 1 октября по 30 апреля) будет действовать льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки – 2,64 грн/кВт час (при употреблении до 2000 кВт*ч в месяц);

при установленном двухзонном счетчике будет действовать "ночной тариф" – 2,16 грн за кВт*ч.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Министерство энергетики активно закупает электроэнергию в европейских странах – объем импорта оценивается в 1,7 ГВт. В настоящее время ведутся переговоры о повышении поставок хотя бы на 500-600 МВт электроэнергии.

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