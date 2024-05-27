Платежки за свет вырастут: в Минэнерго раскрыли, что ждет украинцев

Украинцам не избежать повышения тарифов на свет, поскольку стоимость поставок и производства электроэнергии растет из-за обстрелов со стороны России. Но в этот раз в формировании новых цен может быть применен дифференцированный подход

Об этом, как сообщили в Министерстве энергетики, 27 мая заявила заместитель министра Светлана Гринчук. Она предупредила, что именно от продолжительности обстрелов зависят будущие отключения света, а также разумное потребление самими украинцами.

"Очень вероятно. Мы понимаем, что без такого шага – повышение тарифа – не обойдемся. Хотя мы на этот раз предложили (и, надеюсь, правительством это будет поддержано) при повышении тарифа использовать дифференцированный подход", – сказала замминистра.

К следующему отопительному сезону Минэнерго планирует успеть отремонтировать такое количество поврежденных россиянами объектов энергетической инфраструктуры, которое позволит пережить зимний период с минимальными отключениями.

"Мы понимаем, что дефицит в энергосистеме в осенне-зимний период все равно будет, однако мы должны пытаться максимально уменьшить влияние этого дефицита на потребителей", – добавила Гринчук.

На этом фоне Светлана Гринчук напомнила, что ситуация в энергетической отрасли остается тяжелой из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны России. Поэтому она призвала украинцев выработать привычку экономить и разумно потреблять свет.

"От этого зависит, будут ли отключения, насколько долгосрочными они будут, и нужно ли будет вообще их внедрять", – сказала замминистра.

Она также отметила, что ремонтные работы в энергетике занимают не один-два дня, но заверила, что министерство делает все возможное для минимизации нехватки электроэнергии. Кроме того, устанавливаются и дополнительные генерирующие мощности – преимущественно объекты малой генерации, которые можно быстро установить.

Также Украина работает над возможностью увеличения импорта электроэнергии у соседей. В настоящее время ее объем составляет 1,7 ГВт, но министр энергетики ведет переговоры с европейскими партнерами по повышению поставок хотя бы на 500-600 МВт электроэнергии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения планируется принять до конца мая. Впрочем, конкретных цифр пока нет – окончательные расчеты еще производятся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!