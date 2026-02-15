Следующую зиму Украина должна пройти сильнее: руководителей ОВА обязали подать планы устойчивости регионов

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба провел совещание с руководителями областных военных администраций и премьером Юлией Свириденко. Ключевым вопросом была подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027.

Видео дня

Говорили и об общей устойчивости систем жизнеобеспечения: тепло, вода, электричество, транспорт, больницы, социальная инфраструктура – системы, которые должны работать даже во время вражеских атак и блэкаутов. Об этом Кулеба сообщил в своем Telegram.

Начальники ОВА получили задание – каждый из них в течение двух недель должен подать план устойчивости своего региона – с конкретными объектами, мощностями, резервами, финансированием и графиком реализации. Эти планы будут вынесены на утверждение президенту и премьер-министру.

"Следующую зиму страна должна пройти сильнее. Работаем вместе с правительством, профильными министерствами и регионами над соответствующими решениями", – сообщил Кулеба.

Ранее мы писали о том, что из-за постоянных российских обстрелов и их последствий для энергетической сферы в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Это означает, что обстановку в регионе признали угрожающей жизни или здоровью значительного количества людей в пределах области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут новые государственные программы поддержки людей и общин в условиях дефицита электричества. Инициативы, которые уже действуют и которые показали хорошие результаты, будут продолжены, заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что правительство должно сделать ощутимо доступнее закупки ОСМД нового оборудования – генераторов и другой техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!