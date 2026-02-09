Средства есть: Зеленский согласовал со Свириденко новые программы автономного энергопитания для людей и громад

В Украине будут новые государственные программы поддержки людей и громад в условиях дефицита электричества. Инициативы, которые уже действуют и которые показали хорошие результаты, будут продолжены.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который в понедельник, 9 февраля, провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко. Деталями глава государства поделился в своем канале в Telegram.

Какими новыми программами смогут воспользоваться украинцы

Зеленский отметил, что правительство должно сделать ощутимо доступными закупки ОСМД нового оборудования – генераторов и другой техники.

"Будет расширены и возможности программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергопитания. Все детали новых программ чиновники должны представить в ближайшее время", – анонсировал президент.

Как показали себя имеющиеся проекты

Премьер доложила о состоянии выполнения имеющейся поддержки. К примеру, ФЛП активно подают заявки на выплаты, которые помогают содержать и ремонтировать генераторы. По состоянию на 9 февраля зарегистрировано почти 20 тысяч таких заявлений.

"Программа кредитов под 0% на покупку генераторов вышла на полмиллиарда гривен и будет расти и в дальнейшем – средства в программе есть. Программа пакетов тепла, которые выдают людям в частности в Киеве, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч пакетов. Около 400 тысяч украинцев – в специальной программе адресной помощи тем, чей уровень жизни, к сожалению, самый низкий. Такие люди получили по 6500 гривен этой зимой", – рассказал Зеленский.

Также результаты дала зимняя поддержка. Она была полезной для людей – в рамках этой инициативы помощь получили 17,8 миллиона украинцев.

"Все эффективные программы поддержки будем продолжать", – подытожил президент Украины.

