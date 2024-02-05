Сколько украинцы заплатят за газ за февраль: названы тарифы

В феврале ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в январе, а также в предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась, и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

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В целом большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн.

Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

Какие тарифы выставили поставщики газа

В то же время из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные. Так, по данным ГазПравды, расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

На газ можно получить скидку

В то же время, абоненты "Нафтогаза" могут сэкономить на оплате счета за газ – получив от компании скидку в 1%. Снизить можно любую сумму. Для этого нужно вовремя заплатить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца.

Как объяснили в самой компании, дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. При этом подчеркивается: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Таким образом, при том же счете в 78,8 грн за потребление 9,9 кубометра газа со скидкой заплатить следует 78,01 грн, то есть на 79 коп. меньше. Впрочем, следует помнить: чем больше будет сумма в платежке, тем больше скидка.

Как правильно снять показатели счетчиков за газ

Для того же, чтобы правильно снять показания счетчика газа, нужно сначала определить, какой тип отсчетного устройства имеет прибор. Они бывают механическими и электронными:

Механический газовый счетчик

Такой прибор учета имеет барабан с цифрами. Показания разделены на две части, поэтому важно помнить: цифры после запятой (или другого цвета с правой стороны) записывать не нужно. Если все цифры имеют одинаковый цвет, а запятой или точки нет, записывать нужно полное число.

Электронный счетчик газа

Этот прибор учета вместо барабана имеет экран. Однако принцип снятия показания остается тем же – нужно записывать цифры слева направо до запятой. Смены цвета цифр у таких приборов не бывает, поэтому потребителям следует быть особенно внимательными.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале таким же, как и ранее, будет и тариф на электроэнергию – 2,64 грн за киловатт-час. Таким образом, при потреблении, например, 300 кВт*ч сумма в платежках составит 792 грн.

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