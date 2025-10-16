Сколько платят за электроэнергию беженцы: суммы в платежках в Польше, Германии и Украине

В Украине за 300 кВт*ч электроэнергии (возможный объем потребления тока для семьи, которая не экономит электроэнергию, однако не использует ее для отопления) придется заплатить 1 296 грн. Тогда как в популярных среди украинских беженцев странах ЕС цена за такой объем тока составляет от 2 783,6 грн (Польша) до 6 762,6 грн (Чехия).

Такие подсчеты OBOZ.UA сделал на основе данных Евростата. В Германии кВт*час электроэнергии стоит 0,4267 евро, а в Польше за кВт*час придется заплатить 0,1912, тогда как в Чехии ток стоит 0,4645 евро. Последняя из указанных стран – входит в перечень самых дорогих по стоимости тока стран Европы. Для сравнения, в Украине стоимость тока составляет 0,089 евро в эквиваленте (4,32 грн). Дешевле – в Албании, Венгрии, Грузии. Тогда как значительно дороже, например, в соседней Молдове – 0,2023 евро за кВт*ч.

Стоит отметить, что указанные цены – данные Евростата по состоянию на первый квартал этого года. Официальная статистика учитывает среднюю стоимость тока в стране, тогда как в зависимости от категории потребителей, объема потребления или даже типа генерации цены на электроэнергию в одной стране для населения могут быть разными. Также в этих ценах не учитываются программы социальной поддержки, льготные тарифы и т.д. Кстати, в Украине те, кто оформил субсидию, платит за коммуналку определенный процент от своего дохода, независимо от размера тарифа.

Итак, если семья, например, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, то:

в Украине придется заплатить 1 296 грн;

в Германии за такой же объем тока – 6 212,3 грн;

в Польше – 2 783,6 грн;

в Чехии – 6 762,6 грн;

в Молдове – 2 945,3 грн.

Стоит обратить внимание:

Тариф на электроэнергию в Украине остается на уровне 4,32 грн/кВт*ч .

в Украине остается на . Решение о повышении цен для населения пока не принимали .

. В принципе пересмотр тарифа на электроэнергию возможен не ранее октября-2025.

В НБУ уверены, что тарифы на коммунальные услуги в Украине должны стать рыночными.

Как платить за электроэнергию меньше

Установить многозонный счетчик

С двухзонными счетчиками с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн за кВт*ч вместо 4,32 грн.

счетчиками с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – вместо 4,32 грн. Если 30% электроэнергии с двухзонным счетчиком тратить ночью, то за месяц при среднем потреблении можно заплатить уже на сто гривен меньше.

С трехзонным счетчиком действуют три тарифа: – с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*час; – с 7:00-8:00 / 11:00-20:00 / 22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч; – с 8:00-11:00 / 20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

счетчиком действуют три тарифа: Трехзонный счетчик подойдет тем, кто "сжигает" много электричества и при этом может четко контролировать период использования электроприборов.

Для установки многозонного счетчика необходимо обратиться к поставщику электроэнергии и заказать его подключение. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн/кВт*ч.

