Новый тариф на электроэнергию с 1 октября: части украинцев резко изменят суммы в платежках

В Украине с 1 октября 2025-го те семьи, которые имеют электрическое отопление, смогут платить за 2 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц вдвое меньше. Стоимость тока для них уменьшится с 4,32 до 2,64 грн за каждый кВт*ч.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отметим, уже в конце октября тарифы на электроэнергию (в том числе и тариф для отопления). Однако с 1 октября ситуация не изменится.

Следует отметить, что льготный тариф для потребителей с электроотоплением применяется только в период с 1 октября по 30 апреля. Он доступен потребителям по всей стране – однако только при отсутствии другого вида отопления в доме. Также необходимо выполнение технических требований к электроотоплению и надлежащее оформление документов на имеющееся оборудование.

Кто еще может платить за электроэнергию меньше

Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

